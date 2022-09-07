Суточное число заболевших коронавирусом в Москве подскочило в два раза

В Москве за минувшие сутки выявили 8400 случаев заражения коронавирусом, что в два раза больше, чем днём ранее. Такая информация следует из сообщения оперативного штаба. Во вторник в столице было зафиксировано 3916 случаев заражения. Всего же в Москве с начала пандемии выявили 3 069 933 случая инфицирования ковидом.