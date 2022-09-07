Суточное число заболевших коронавирусом в Москве подскочило в два раза
В Москве выявили 8400 новых случаев заражения коронавирусом за сутки
В Москве за минувшие сутки выявили 8400 случаев заражения коронавирусом, что в два раза больше, чем днём ранее. Такая информация следует из сообщения оперативного штаба. Во вторник в столице было зафиксировано 3916 случаев заражения. Всего же в Москве с начала пандемии выявили 3 069 933 случая инфицирования ковидом.
Федеральная статистика, как уже сообщал Лайф, тоже подросла. За минувшие сутки в России выявили 47 958 новых случаев заражения коронавирусом, что ощутимо выше, чем во вторник, когда сообщалось о 38 500 заболевших.
Ранее Лайф сообщал, что глава Бурятии Алексей Цыденов, прибывший на Восточный экономический форум (ВЭФ) во Владивосток, сдал тест на коронавирус, который оказался положительным.