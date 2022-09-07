НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
7 сентября, 08:17

Суточное число заболевших коронавирусом в Москве подскочило в два раза

В Москве выявили 8400 новых случаев заражения коронавирусом за сутки

В Москве за минувшие сутки выявили 8400 случаев заражения коронавирусом, что в два раза больше, чем днём ранее. Такая информация следует из сообщения оперативного штаба. Во вторник в столице было зафиксировано 3916 случаев заражения. Всего же в Москве с начала пандемии выявили 3 069 933 случая инфицирования ковидом.

Федеральная статистика, как уже сообщал Лайф, тоже подросла. За минувшие сутки в России выявили 47 958 новых случаев заражения коронавирусом, что ощутимо выше, чем во вторник, когда сообщалось о 38 500 заболевших.

В Минздраве рассказали, кто чаще всего страдает от постковидного синдрома

В Минздраве рассказали, кто чаще всего страдает от постковидного синдрома

Ранее Лайф сообщал, что глава Бурятии Алексей Цыденов, прибывший на Восточный экономический форум (ВЭФ) во Владивосток, сдал тест на коронавирус, который оказался положительным.

Обложка ©

unsplash.com/ Medakit Ltd

Марина Калегина
  • Новости
  • Коронавирус
  • Москва

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров