В России снова выросло суточное число заболевших ковидом
В России выявили 47 958 новых случаев заражения коронавирусом за сутки
В России выявили 47 958 новых случаев заражения коронавирусом за сутки, что ощутимо выше, чем во вторник, когда сообщалось о 38 500 заболевших. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб. В результате болезни за последние 24 часа скончалось 94 пациента, а выздоровело от ковида 52 611 человек.
Всего же с начала пандемии в России выявили 19 857 571 случай заражения коронавирусом и зафиксировано 384 976 летальных исходов.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заверила, что ситуация с ковидом в России не требует дополнительных ограничительных мер, хотя картина складывается несколько специфичная. Из одних регионов новая волна заболеваемости уже уходит, в других — ещё в силе.
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