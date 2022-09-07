В России снова выросло суточное число заболевших ковидом

В России выявили 47 958 новых случаев заражения коронавирусом за сутки, что ощутимо выше, чем во вторник, когда сообщалось о 38 500 заболевших. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб. В результате болезни за последние 24 часа скончалось 94 пациента, а выздоровело от ковида 52 611 человек.

Всего же с начала пандемии в России выявили 19 857 571 случай заражения коронавирусом и зафиксировано 384 976 летальных исходов.