ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 7 сентября 2022, 08:05

Путин назвал ограничения против российских продуктов и удобрений "хитро сделанной" схемой

Президент России Владимир Путин назвал "хитро сделанной" ситуацию, когда против российской сельхозпродукции и удобрений де-факто сохраняются ограничения. Об этом глава государства заявил, отвечая на вопросы на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

Президент России Владимир Путин выступил на пленарном заседании Восточного экономического форума. Видео © LIFE

"Формально с наших удобрений, так же как с продовольствия, сняты санкции, но фактически ограничения существуют. Это такая хитро сделанная, сложная ситуация, когда вроде против наших продуктов напрямую санкций нет, но есть ограничения, связанные с логистикой, с фрахтом судов, с проводкой денег, со страхованием", — сказал Путин.

Путин уличил Запад в наглом обмане при вывозе зерна с Украины
Путин уличил Запад в наглом обмане при вывозе зерна с Украины

А ранее президент России Владимир Путин связал рост цен на продовольствие в мире с запретом на экспорт сельхозпродукции и удобрений из РФ. О причинах этого явления он высказался, отвечая на вопросы на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

BannerImage

LIFE / Павел Баранов

Александр Юнашев
  • Новости
  • Восточный экономический форум (ВЭФ)
  • Путин
  • Санкции против России
  • Политика
  • Экономика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar