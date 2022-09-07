Путин назвал ограничения против российских продуктов и удобрений "хитро сделанной" схемой

Президент России Владимир Путин назвал "хитро сделанной" ситуацию, когда против российской сельхозпродукции и удобрений де-факто сохраняются ограничения. Об этом глава государства заявил, отвечая на вопросы на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

Президент России Владимир Путин выступил на пленарном заседании Восточного экономического форума. Видео © LIFE

"Формально с наших удобрений, так же как с продовольствия, сняты санкции, но фактически ограничения существуют. Это такая хитро сделанная, сложная ситуация, когда вроде против наших продуктов напрямую санкций нет, но есть ограничения, связанные с логистикой, с фрахтом судов, с проводкой денег, со страхованием", — сказал Путин.