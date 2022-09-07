"Мы ничего не начали": Путин высказался о роли России в начале военных действий на Украине

Россия не начинала боевые действия на Украине, а лишь выступила в защиту населения Донбасса от агрессии Киева. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на Восточном экономическом форуме (ВЭФ). Он напомнил, что с 2014 года Украина устроила настоящий геноцид на востоке своей страны.

Президент РФ Владимир Путин рассказал, что Россия дала зеркальный ответ на агрессию Киева в отношении Донбасса. Видео © LIFE

"Хочу ещё раз подчеркнуть, мы ничего не начали с точки зрения военных действий, а пытаемся только закончить. Начались военные действия в 2014 году после государственного переворота на Украине тех, кто не хотел нормального мирного развития и стремился к подавлению своего собственного народа", — сказал он.

Глава государства отметил, что Москва неоднократно пыталась остановить конфликт в Незалежной путём переговоров, но безуспешно. В итоге Россия была вынуждена дать зеркальный ответ. Путин подчеркнул, что задачи спецоперации будут выполнены, это приведёт к укреплению страны изнутри и её внешнеполитических позиций.