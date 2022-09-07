В Британии восхитились Путиным, "поставившим на колени весь Запад"

В Евросоюзе ощутили эффект от антироссийских санкций и уже начали жаловаться на последствия своих же действий и молить отменить введённые ограничения, пишет Daily Express. Британский таблоид утверждает, что президента РФ Владимира Путина такое развитие событий весьма устраивает.

"На колени!" — Путин радостно потирает руки, когда ЕС умоляет отменить санкции", — отмечает автор статьи Джейкоб Пол.

Он напомнил, что Запад ввёл несколько санкционных пакетов против России с целью нанести серьёзный удар по её экономике, однако эффект получился совершенно обратный. Теперь в европейских странах наблюдается дефицит энергоносителей, а также их высокая стоимость, в связи с чем начали поступать требования об отмене ограничений.

Например, лидер итальянской партии "Лига" Маттео Сальвини призвал Евросоюз отменить санкции, касающиеся энергетической сферы, из-за которых и начали расти цены на электричество. По его словам, особенно среди стран Евросоюза страдает Италия, которая сильно зависит от российских энергоносителей. При этом автор статьи обратил внимание, что Россия из этой ситуации выносит лишь пользу, в частности существенное увеличение доходов.

"Те, кто подвергся санкциям, выходят победителями, а те, кто их вводит, стоят на коленях", — отметили в материале.