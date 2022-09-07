Путин уличил Запад в наглом обмане при вывозе зерна с Украины
Президент России Владимир Путин уличил Запад в наглом обмане развивающихся стран при вывозе зерна с Украины. По словам главы РФ, оно ушло не беднейшим государствам, как планировалось, а было отправлено в страны Евросоюза.
Президент России Владимир Путин выступил на пленарном заседании Восточного экономического форума. Видео © LIFE
"Если исключить Турцию как страну-посредника, то всё, практически всё зерно, вывозимое с Украины, направлено не в развивающиеся и беднейшие страны, а в страны Евросоюза", — сказал он в ходе выступления на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ).
По Всемирной программе продовольствия ООН, которая и подразумевает помощь самым нуждающимся странам, было загружено всего два корабля из 87. На судах вывезли 60 тысяч тонн продовольствия из двух миллионов — то есть 3% от общего объёма, обратил внимание Путин. Глава государства подчеркнул, что Запад заботится лишь о себе, прикрываясь интересами развивающихся стран.
"То, что мы видим, — это очередной наглый обман. И дело не в нас. Это обман международной общественности, обман партнёров в Африке, других стран, которые остро нуждаются в продовольствии", — заявил Путин.
Как писал Лайф, соглашение о создании зернового коридора для вывоза по Чёрному морю сельхозпродукции с Украины было подписано в Стамбуле 22 июля. А уже 1 августа Минобороны Турции официально подтвердило выход первого сухогруза с зерном из порта Одессы, это было судно Razoni. Россия согласилась на вывоз продовольствия с Украины при условии, что будут сняты ограничения на экспорт подобной продукции, а также удобрений из РФ.
LIFE / Павел Баранов