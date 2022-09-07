Президент России Владимир Путин уличил Запад в наглом обмане развивающихся стран при вывозе зерна с Украины. По словам главы РФ, оно ушло не беднейшим государствам, как планировалось, а было отправлено в страны Евросоюза.

Президент России Владимир Путин выступил на пленарном заседании Восточного экономического форума. Видео © LIFE

"Если исключить Турцию как страну-посредника, то всё, практически всё зерно, вывозимое с Украины, направлено не в развивающиеся и беднейшие страны, а в страны Евросоюза", — сказал он в ходе выступления на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ).

По Всемирной программе продовольствия ООН, которая и подразумевает помощь самым нуждающимся странам, было загружено всего два корабля из 87. На судах вывезли 60 тысяч тонн продовольствия из двух миллионов — то есть 3% от общего объёма, обратил внимание Путин. Глава государства подчеркнул, что Запад заботится лишь о себе, прикрываясь интересами развивающихся стран.

"То, что мы видим, — это очередной наглый обман. И дело не в нас. Это обман международной общественности, обман партнёров в Африке, других стран, которые остро нуждаются в продовольствии", — заявил Путин.