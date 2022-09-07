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7 сентября, 11:17

США провели учебный пуск баллистической ракеты Minuteman III

Американские военные провели учебный пуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III. Об этом сообщила база Ванденберг Космических сил США в штате Калифорния в аккаунте в "Твиттере".

"Командование глобального удара ВВС США провело эксплуатационное испытание межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III, не оснащённой боезарядом", — отмечается в сообщении.

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В последний раз США проводили испытания Minuteman III в середине августа текущего года. В начале месяца они были отложены, чтобы избежать напряжённости в отношениях с Китаем из-за Тайваня.

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TACC/Zuma

Николь Вербер

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