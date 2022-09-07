Появилось видео с места убийства бизнесмена в Mercedes на набережной в Москве
Застреленный мужчина найден в Mercedes на набережной в Москве, подозреваемый задержан
Тело 50-летнего мужчины сегодня утром обнаружено в автомобиле Mercedes в Москве, задержан подозреваемый в убийстве. Возбуждено уголовное дело, сообщили в столичной прокуратуре и показали кадры с места преступления.
Место предполагаемого убийства мужчины в столице. Видео © t.me / Прокуратура Москвы
"В автомобиле на набережной Тараса Шевченко обнаружен труп мужчины с огнестрельными ранениями. Подозреваемый в совершении преступления задержан", — поделились в ведомстве.
На опубликованном видео место убийства оцеплено силами полиции. Следователи изучают красный внедорожник, в котором и был найден мужчина. Орудие преступления обнаружено и изъято, предварительной причиной расправы следователи считают "конфликт на почве разногласий в предпринимательской деятельности". Расследование дела взяла на контроль прокуратура Москвы.
Ранее сообщалось, что на северо-востоке Москвы в квартире жилого дома, расположенного по улице Радужной, обнаружено тело 85-летнего пенсионера с колото-резаными ранами. Возбуждено уголовное дело.
t.me / Прокуратура Москвы