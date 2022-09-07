Появилось видео с места убийства бизнесмена в Mercedes на набережной в Москве

Тело 50-летнего мужчины сегодня утром обнаружено в автомобиле Mercedes в Москве, задержан подозреваемый в убийстве. Возбуждено уголовное дело, сообщили в столичной прокуратуре и показали кадры с места преступления.

Место предполагаемого убийства мужчины в столице. Видео © t.me / Прокуратура Москвы

"В автомобиле на набережной Тараса Шевченко обнаружен труп мужчины с огнестрельными ранениями. Подозреваемый в совершении преступления задержан", — поделились в ведомстве.

На опубликованном видео место убийства оцеплено силами полиции. Следователи изучают красный внедорожник, в котором и был найден мужчина. Орудие преступления обнаружено и изъято, предварительной причиной расправы следователи считают "конфликт на почве разногласий в предпринимательской деятельности". Расследование дела взяла на контроль прокуратура Москвы.