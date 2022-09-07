Продажу животных в зоомагазинах и на рынках могут запретить до конца года

В России могут запретить продажу животных в зоомагазинах и на птичьих рынках уже этой осенью, сообщил РИА "Новости" первый зампред Комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

"Я рассчитываю, что в течение осенней сессии до конца данного года он [закон] будет принят, потому что условия, в которых продают животных в зоомагазинах и на птичьих рынках, очень часто подпадают под определение жестокого обращения с животными", — пояснил он.

Депутат добавил, что питомцы содержатся в магазинах без выгула, свежего воздуха, нормального питания и ветеринарной помощи. Подобные условия зачастую приводят к болезням и инвалидности. По словам Бурматова, некоторые заболевания могут в дальнейшем передаваться и людям. К местам продажи животных установят жёсткие требования, и "дикая" торговля, в том числе на птичьих рынках, будет признана вне закона, резюмировал депутат.