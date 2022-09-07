Теперь точно не слипнется: 80% вкусов жвачек Orbit и Eclipse исчезнут из магазинов

Совсем скоро с полок российских магазинов начнут пропадать жевательные резинки Orbit и Eclipse. Точнее, 80% их вкусов, пишет Mash.

Если ранее компания Wrigley, входящая в Mars Incorporated, выпускала для российских заводов по 15–16 (с дополнительными 21–22) вкусов Orbit, то теперь ингредиентов для производства просто не осталось. Виной тому — введённые западные санкции и сложности с логистикой.

Теперь любители свежего дыхания могут порадоваться лишь четырём вкусам Orbit, среди которых — банан-клубника, бабл-гам, нежная мята и классика. При этом преданные покупатели Eclipse смогут разжиться лишь оставшимся ягодным вкусом.