Теперь точно не слипнется: 80% вкусов жвачек Orbit и Eclipse исчезнут из магазинов
Mash: 80% вкусов жвачек Orbit и Eclipse пропадут с полок российских магазинов
Совсем скоро с полок российских магазинов начнут пропадать жевательные резинки Orbit и Eclipse. Точнее, 80% их вкусов, пишет Mash.
Если ранее компания Wrigley, входящая в Mars Incorporated, выпускала для российских заводов по 15–16 (с дополнительными 21–22) вкусов Orbit, то теперь ингредиентов для производства просто не осталось. Виной тому — введённые западные санкции и сложности с логистикой.
Теперь любители свежего дыхания могут порадоваться лишь четырём вкусам Orbit, среди которых — банан-клубника, бабл-гам, нежная мята и классика. При этом преданные покупатели Eclipse смогут разжиться лишь оставшимся ягодным вкусом.
В июле Лайф писал, что американская компания Mars столкнулась со сложностями поставок жвачки Orbit на российский рынок. Сообщалось, что в рознице производитель не отгружает новые партии из-за нехватки импортных ингредиентов.
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