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7 сентября, 13:48

Британцев взволновало видео со смеющимся Путиным с учений "Восток-2022"

Mirror: Путин на учениях "Восток-2022" послал сигнал об отличном состоянии ВС России

Недавние кадры с президентом РФ Владимиром Путиным и главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу, сделанные из наблюдательного пункта на полигоне Сергеевский на учениях "Восток-2022", свидетельствуют об отличном состоянии Российской армии, несмотря на проводимую на Украине спецоперацию, пишет Ханна Левен, обозреватель британской газеты Mirror.

Путин и Шойгу посмеялись во время доклада Евкурова в ходе учений "Восток-2022". Видео © LIFE

"Путин на учениях "Восток-2022" дал понять, что российские военные продолжают действовать в штатном режиме, параллельно участвуя в специальной военной операции на Украине", — делает вывод аналитик.

В самих учебных манёврах приняли участие военные из Индии, Китая, Мьянмы, Сирии и других дружественных России стран.

На взволновавших британскую прессу кадрах Владимир Путин и Сергей Шойгу посмеялись над докладом заместителя министра обороны Юнус-Бека Евкурова, который тот зачитывал главе Генштаба Валерию Герасимову.

Путин, Шойгу и Герасимов понаблюдали за учениями "Восток-2022"

Путин, Шойгу и Герасимов понаблюдали за учениями "Восток-2022"

Обложка ©

LIFE

Матвей Шандрыголов

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