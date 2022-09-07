Британцев взволновало видео со смеющимся Путиным с учений "Восток-2022"

Недавние кадры с президентом РФ Владимиром Путиным и главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу, сделанные из наблюдательного пункта на полигоне Сергеевский на учениях "Восток-2022", свидетельствуют об отличном состоянии Российской армии, несмотря на проводимую на Украине спецоперацию, пишет Ханна Левен, обозреватель британской газеты Mirror.

Путин и Шойгу посмеялись во время доклада Евкурова в ходе учений "Восток-2022". Видео © LIFE

"Путин на учениях "Восток-2022" дал понять, что российские военные продолжают действовать в штатном режиме, параллельно участвуя в специальной военной операции на Украине", — делает вывод аналитик.

В самих учебных манёврах приняли участие военные из Индии, Китая, Мьянмы, Сирии и других дружественных России стран.