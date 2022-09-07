Сербия потратит сотни миллионов евро на "Байрактары"

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что Белград потратит несколько сотен миллионов евро на БПЛА модели "Байрактар" для своих вооружённых сил, об этом политик заявил в ходе пресс-конференции с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, передаёт ТАСС.