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7 сентября, 12:32

Сербия потратит сотни миллионов евро на "Байрактары"

Вучич заявил, что Сербия закупит у Турции беспилотники Bayraktar

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что Белград потратит несколько сотен миллионов евро на БПЛА модели "Байрактар" для своих вооружённых сил, об этом политик заявил в ходе пресс-конференции с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, передаёт ТАСС.

"Сербия планирует закупить беспилотники Bayraktar <...> на несколько сотен миллионов евро", — заявил Вучич.

Минобороны увидело угрозу в планах ВСУ закупить дроны Bayraktar с распылителями химикатов

Минобороны увидело угрозу в планах ВСУ закупить дроны Bayraktar с распылителями химикатов

Ранее Лайф сообщал, что Минобороны России показало на прошедшем недавно форуме "Армия-2022" БПЛА Bayraktar TB2, сбитый на территории ЛНР. Специалисты подготовили разрушенный беспилотник к показу, отреставрировав его.

Обложка ©

ТАСС / IMAGO / Paulius Peleckis

Матвей Шандрыголов

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