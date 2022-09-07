Сербия потратит сотни миллионов евро на "Байрактары"
Вучич заявил, что Сербия закупит у Турции беспилотники Bayraktar
Президент Сербии Александр Вучич заявил, что Белград потратит несколько сотен миллионов евро на БПЛА модели "Байрактар" для своих вооружённых сил, об этом политик заявил в ходе пресс-конференции с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, передаёт ТАСС.
"Сербия планирует закупить беспилотники Bayraktar <...> на несколько сотен миллионов евро", — заявил Вучич.
Ранее Лайф сообщал, что Минобороны России показало на прошедшем недавно форуме "Армия-2022" БПЛА Bayraktar TB2, сбитый на территории ЛНР. Специалисты подготовили разрушенный беспилотник к показу, отреставрировав его.
ТАСС / IMAGO / Paulius Peleckis