Названо количество избирателей, проголосовавших досрочно

На выборах в органы местного самоуправления субъектов России досрочно проголосовало всего 1,3% избирателей. Об этом сообщила в среду председатель Центризбиркома Элла Памфилова.

"В период с 21 августа по 6 сентября 2022 года в 23 субъектах Российской Федерации досрочно проголосовало 16 530 избирателей, из них на избирательных участках, образованных в труднодоступных или отдалённых местностях, — 11 942 избирателя, на судах, которые будут находиться в день голосования в плавании, — 4588 избирателей", — приводит её слова телеграм-канал ЦИК.

Напомним, что единый день голосования в этом году пройдёт 11 сентября. По итогам должны быть избраны 15 высших должностных лиц регионов, депутаты шести законодательных собраний, 12 советов депутатов административных центров субъектов, а также депутаты органов местного самоуправления. В 12 регионах России выборы губернаторов и депутатов заксобраний будут идти три дня. Такое решение приняли власти Карелии, Удмуртии, Краснодарского края, Владимирской, Калининградской, Белгородской, Пензенской, Рязанской, Саратовской, Сахалинской, Амурской, Ярославской областей.

