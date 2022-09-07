Названа дата повторных выборов президента Союза биатлонистов России

Напомним, что выборы главы СБР прошли 23 июня на конференции в Москве, но тогда ни одному из кандидатов не удалось набрать двух третей голосов. Майгуров опередил Нуждова, заручившись поддержкой 35 делегатов против 18 у соперника. До избрания ему не хватило одного голоса.