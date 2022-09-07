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7 сентября, 12:14

Названа дата повторных выборов президента Союза биатлонистов России

Повторные выборы главы Союза биатлонистов России (СБР) состоятся 14 октября в Москве. Об этом в своём телеграм-канале сообщил глава пресс-службы организации Сергей Аверьянов.

В выборах примут участие действующий глава СБР Виктор Майгуров и вице-президент организации Алексей Нуждов.

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Напомним, что выборы главы СБР прошли 23 июня на конференции в Москве, но тогда ни одному из кандидатов не удалось набрать двух третей голосов. Майгуров опередил Нуждова, заручившись поддержкой 35 делегатов против 18 у соперника. До избрания ему не хватило одного голоса.

На этот раз выборы пройдут по новой схеме. Для победы одному из кандидатов будет достаточно набрать 50% плюс два голоса.

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ТАСС / Гавриил Григоров

Роман Фейгин

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