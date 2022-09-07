Хиллари Клинтон призналась, что однажды вместе с мужем забыла дочь в Кремле
Хиллари Клинтон, жена экс-президента США Билла Клинтона, рассказала, как они с мужем чуть не оставили дочь в Москве во время официального визита в столицу России. По её словам, семья была на приёме в Кремле, а когда настало время уезжать, про дочь никто не вспомнил.
"То есть, можете себе представить, оставить моего единственного ребёнка в Кремле", — подытожила жена экс-президента, рассказывая о самом безумном опыте в поездке на шоу американского актёра и телеведущего Джимми Фэллона.
Пытаясь угадать ответ матери, дочь Челси вспомнила тот же самый случай. При этом никто из них так и не уточнил, чем закончилась история.
Ранее Лайф сообщал, что Хиллари Клинтон отказалась выдвигать свою кандидатуру на выборы президента США в 2024 году. Также она не исключила, что Дональд Трамп примет участие в президентской гонке.
ТАСС / Zuma / Dennis Van Tine