Хиллари Клинтон призналась, что однажды вместе с мужем забыла дочь в Кремле

Хиллари Клинтон, жена экс-президента США Билла Клинтона, рассказала, как они с мужем чуть не оставили дочь в Москве во время официального визита в столицу России. По её словам, семья была на приёме в Кремле, а когда настало время уезжать, про дочь никто не вспомнил.

"То есть, можете себе представить, оставить моего единственного ребёнка в Кремле", — подытожила жена экс-президента, рассказывая о самом безумном опыте в поездке на шоу американского актёра и телеведущего Джимми Фэллона.

Пытаясь угадать ответ матери, дочь Челси вспомнила тот же самый случай. При этом никто из них так и не уточнил, чем закончилась история.