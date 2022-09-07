НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
7 сентября, 12:07

Названы опасные причины детского храпа

Лор Дворникова перечислила опасные причины детского храпа

У ребёнка во сне могут случаться остановки дыхания, что приводит к развитию синдрома обструктивного апноэ, если он храпит по ночам, рассказала телеканалу "Москва 24" заведующая детским лор-отделением ЦКБ Управделами Президента РФ Тамара Дворникова. Она подчеркнула, что из-за храпа ткани и органы организма ребёнка могут испытывать дефицит в кислороде.

"Из-за гипоксии ребёнок станет чувствовать себя усталым, разбитым. Начнутся головные боли и трудности с концентрацией внимания. Возможно даже отставание в психомоторном и интеллектуальном развитии", — пояснила Дворникова.

Также апноэ может спровоцировать болезни эндокринной и сердечно-сосудистой систем. При этом первопричиной храпа могут оказаться искривление носовой перегородки или врождённое недоразвитие и смещение назад челюстной кости. Его истоки могут крыться и в неврологических, эндокринных заболеваниях, и в аллергическом рините. Ещё одной причиной может являться ожирение и увеличение объёма ткани глотки. Лор советует ни в коем случае не лечить храп "бабушкиными методами", а обратиться с этой проблемой к врачу.

Лор Зайцев объяснил причины смертельной опасности храпа

Лор Зайцев объяснил причины смертельной опасности храпа

Ранее учёные из Уппсальского университета в Швеции в ходе исследования выяснили, что у страдающих апноэ людей — чаще онкологические заболевания, а также они более подвержены образованию тромбов и снижению умственных способностей.

Обложка ©

Freepik

Анатолий Симоненко
  • Новости
  • Дети
  • Здоровье

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров