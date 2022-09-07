Названы опасные причины детского храпа

У ребёнка во сне могут случаться остановки дыхания, что приводит к развитию синдрома обструктивного апноэ, если он храпит по ночам, рассказала телеканалу "Москва 24" заведующая детским лор-отделением ЦКБ Управделами Президента РФ Тамара Дворникова. Она подчеркнула, что из-за храпа ткани и органы организма ребёнка могут испытывать дефицит в кислороде.

"Из-за гипоксии ребёнок станет чувствовать себя усталым, разбитым. Начнутся головные боли и трудности с концентрацией внимания. Возможно даже отставание в психомоторном и интеллектуальном развитии", — пояснила Дворникова.

Также апноэ может спровоцировать болезни эндокринной и сердечно-сосудистой систем. При этом первопричиной храпа могут оказаться искривление носовой перегородки или врождённое недоразвитие и смещение назад челюстной кости. Его истоки могут крыться и в неврологических, эндокринных заболеваниях, и в аллергическом рините. Ещё одной причиной может являться ожирение и увеличение объёма ткани глотки. Лор советует ни в коем случае не лечить храп "бабушкиными методами", а обратиться с этой проблемой к врачу.