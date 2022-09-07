Исследовательская служба Конгресса США составила сводку для парламентариев относительно реорганизации корпуса морской пехоты страны, пишет RT, ознакомившись с соответствующим документом. Аналитики убеждены, что российская "Операция Z" на Украине сильно изменила глобальную обстановку в области безопасности. В своём докладе они отметили необходимость проведения реорганизации американских подразделений за пределами Индо-Тихоокеанского региона в рамках инициативы Force Design 2030.

В том числе речь идёт о формировании хотя бы трёх прибрежных полков морской пехоты (ППМП), которые будут подготовлены и достаточно оснащены для выполнения задач на спорных морских территориях. К тому же на фоне российской спецоперации в Незалежной ППМП вполне могут быть задействованы за пределами обозначенного региона, указано в докладе.

"Продуманы ли структура и оснащение ППМП таким образом, чтобы при необходимости они могли успешно способствовать выполнению обязательств США по линии НАТО?" — говорится в документе.

Аналитики также призвали задуматься о целесообразности выделения дополнительных структурных элементов и систем на создание прибрежных полков "для содействия операциям за пределами Индо-Тихоокеанского региона". Согласно данным сводки, ППМП понадобятся лёгкие десантные корабли. ВМС США собирались приобрести 35 единиц, поступление первого судна ожидалось в 2023 году, но закупку пришлось отложить до 2025-го.

Аналитики предложили обсудить риски, которые связаны с формированием ППМП, если будет приобретено меньше кораблей, либо сроки их поставок затянутся. В документе уточняется, что целью реорганизации ППМП является укрепление боевых сил с применением экспедиционных ВМС. Вместе с тем изменения должны привести к большему соответствию стратегии обороны страны в отношении стратегического соперничества с КНР и РФ.