Конгресс США призвали проверить морскую пехоту на готовность из-за спецоперации на Украине
Исследовательская служба Конгресса США составила сводку для парламентариев относительно реорганизации корпуса морской пехоты страны, пишет RT, ознакомившись с соответствующим документом. Аналитики убеждены, что российская "Операция Z" на Украине сильно изменила глобальную обстановку в области безопасности. В своём докладе они отметили необходимость проведения реорганизации американских подразделений за пределами Индо-Тихоокеанского региона в рамках инициативы Force Design 2030.
В том числе речь идёт о формировании хотя бы трёх прибрежных полков морской пехоты (ППМП), которые будут подготовлены и достаточно оснащены для выполнения задач на спорных морских территориях. К тому же на фоне российской спецоперации в Незалежной ППМП вполне могут быть задействованы за пределами обозначенного региона, указано в докладе.
"Продуманы ли структура и оснащение ППМП таким образом, чтобы при необходимости они могли успешно способствовать выполнению обязательств США по линии НАТО?" — говорится в документе.
Аналитики также призвали задуматься о целесообразности выделения дополнительных структурных элементов и систем на создание прибрежных полков "для содействия операциям за пределами Индо-Тихоокеанского региона". Согласно данным сводки, ППМП понадобятся лёгкие десантные корабли. ВМС США собирались приобрести 35 единиц, поступление первого судна ожидалось в 2023 году, но закупку пришлось отложить до 2025-го.
Аналитики предложили обсудить риски, которые связаны с формированием ППМП, если будет приобретено меньше кораблей, либо сроки их поставок затянутся. В документе уточняется, что целью реорганизации ППМП является укрепление боевых сил с применением экспедиционных ВМС. Вместе с тем изменения должны привести к большему соответствию стратегии обороны страны в отношении стратегического соперничества с КНР и РФ.
Ранее обозреватель The National Interest Рамзи Мардини рассказал, что американская разведка не имела ясного представления насчёт планов России на Украине, поэтому была вынуждена искусственно раздувать угрозу. По его оценке, подобная "упреждающая тактика" была той дезинформацией, которая привела к формированию искажённого представления о политических целях и амбициях Москвы.
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