Татьяна Москалькова поддержала идею о моратории на смертную казнь в ДНР
Татьяна Москалькова, уполномоченный по правам человека в РФ, поддержала идею о введении моратория на смертную казнь в ДНР, об этом политик сообщила ТАСС в кулуарах ВЭФ-2022.
"Поддерживаю. У меня давно сформировалась своя позиция. Я считаю, что есть альтернативные меры наказания, такие как пожизненное заключение", — ответила Москалькова.
Москалькова добавила, что подобная модель является более гуманной и милосердной. При этом она готова обсуждать данный вопрос с коллегами из ДНР, если те сами поднимут данную тему, поскольку это только их дело, добавила омбудсмен.
Ранее Лайф сообщал, что Михаил Шеремет, депутат ГД России от Республики Крым, предложил вернуть смертную казнь на время проведения СВО на Украине. По словам политика, необходимо лишить военных преступников возможности избежать правосудия.
ТАСС / Бобылев Сергей