Татьяна Москалькова поддержала идею о моратории на смертную казнь в ДНР

Татьяна Москалькова, уполномоченный по правам человека в РФ, поддержала идею о введении моратория на смертную казнь в ДНР, об этом политик сообщила ТАСС в кулуарах ВЭФ-2022.

"Поддерживаю. У меня давно сформировалась своя позиция. Я считаю, что есть альтернативные меры наказания, такие как пожизненное заключение", — ответила Москалькова.

Москалькова добавила, что подобная модель является более гуманной и милосердной. При этом она готова обсуждать данный вопрос с коллегами из ДНР, если те сами поднимут данную тему, поскольку это только их дело, добавила омбудсмен.