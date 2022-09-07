Экс-советник ЦРУ раскрыл "маленький, но грязный секрет" Белого дома

Вашингтон воспользовался конфликтом на Украине и резко возросшими ценами на энергоресурсы для продвижения своих интересов. Об этом заявил американский экономист, экс-советник Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Джеймс Рикардс в статье для издания The Daily Reckoning.

"Понимание важности Украины для мирового энергетического рынка начинается с её роли в качестве основного канала доставки природного газа из России в Западную Европу. <…> Это одно из важнейших в мире мест для перегрузки энергоресурсов", — уверен эксперт.

По словам Рикардса, сейчас зависимость Европы от российского природного газа стала критической: 27 стран ЕС получают 40% энергоресурса из РФ и значительная его часть проходит транзитом через Украину. Экс-советник ЦРУ подчеркнул, что скачок цен на энергоресурсы только на руку США, поскольку они заинтересованы в затягивании конфликта на Украине и нестабильности на энергетических рынках.

Резко подскочившая стоимость нефти и газа нужна Вашингтону для эффективного продвижения зелёной энергетики, которая стала частью многих проектов администрации Белого дома — "в этом и заключается их маленький, но грязный секрет", объяснил экономист.