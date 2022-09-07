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7 сентября, 12:30

Харьковские власти назвали ложью и провокацией вброс о частичной сдаче Балаклеи

Руководство Харьковской области опровергло слухи о частичной сдаче Балаклеи, которые распространялись накануне в Сети от имени руководителя региона Виталия Ганчева. Там назвали данные сообщения провокацией.

"Заявления о частичной сдаче Балаклеи глава администрации Виталий Ганчев не делал! Это — ложь и провокация", сказано в Телеграм-канале администрации региона.

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Накануне сообщалось, что, по данным издания "Русская весна", украинские военные начали наступление в Харьковской области и пытаются подготовиться к штурму Балаклеи, которая находится под контролем ВС РФ. Позже в Сети появились слухи о том, что украинские войска якобы вошли в западную часть города.

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ТАСС / AP / Kostiantyn Liberov

Татьяна Миссуми

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