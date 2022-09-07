ЕК предложит всем странам ЕС уменьшить потребление энергии в пиковые часы

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что ЕК намерена предложить всем государствам Евросоюза сократить потребление энергии в пиковые часы.

"Нам нужна стратегия, чтобы "сгладить" пиковые часы, которые влияют на цены на электроэнергию. Мы предложим обязательную цель по сокращению потребления электроэнергии в часы пик", — сказала она на пресс-конференции в Брюсселе.

Также планируется ограничить доходы компаний, которые производят электроэнергию с низкими затратами. Фон дер Ляйен отметила, что прибыль низкоуглеродных источников энергии крайне неожиданна, и добавила, что средства будут перенаправлены на поддержку уязвимых людей и компаний.

Глава ЕК также затронула и причины повышения стоимости электричества. По её мнению, это произошло из-за "российских манипуляций на рынке" и "климатических причин".