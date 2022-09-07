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7 сентября, 12:22

ЕК предложит всем странам ЕС уменьшить потребление энергии в пиковые часы

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что ЕК намерена предложить всем государствам Евросоюза сократить потребление энергии в пиковые часы.

"Нам нужна стратегия, чтобы "сгладить" пиковые часы, которые влияют на цены на электроэнергию. Мы предложим обязательную цель по сокращению потребления электроэнергии в часы пик", — сказала она на пресс-конференции в Брюсселе.

Также планируется ограничить доходы компаний, которые производят электроэнергию с низкими затратами. Фон дер Ляйен отметила, что прибыль низкоуглеродных источников энергии крайне неожиданна, и добавила, что средства будут перенаправлены на поддержку уязвимых людей и компаний.

Глава ЕК также затронула и причины повышения стоимости электричества. По её мнению, это произошло из-за "российских манипуляций на рынке" и "климатических причин".

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Кстати, ранее Лайф писал, что прогноз о крахе европейской цивилизации из-за отказа от российских энергоресурсов начинает сбываться. По мнению эксперта, в течение как минимум нескольких лет заменить российские поставки Европа просто не в состоянии. И возобновляемые источники энергии, как и пустые разговоры о "новой модели рынка электроэнергии, которая действительно работает", здесь вряд ли помогут.

Обложка ©

Freepik

Николь Вербер

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