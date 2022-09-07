Зима близко: К чему приведут голодные бунты европейцев Американский протекторат на территории ЕС и дальше будет продолжать самоубийственную энергополитику. Что изменит социальная напряжённость и смогут ли демонстранты повлиять на власть? 6 сентября, 21:40 Обложка © Getty Images / Ying Tang / NurPhoto

Мейнстримом в Европе становится требование обычных налогоплательщиков не дать им и их семьям замёрзнуть, получить возможность приготовить пищу и не потерять работу. Подобный экстрим способен повлиять в будущем на смену популистских правительств стран ЕС. Однако свергнуть их сейчас, по мнению экспертов, не удастся, поскольку Европа "зальёт" деньгами определённые категории граждан и бизнес. Но на всех средств не хватит. Другой вопрос, как будут выглядеть на этом фоне страны, которые не поддались шантажу ЕС и отстояли своё право на российский газ.

После того как "Газпром" полностью остановил работу трубопровода "Северный поток" до устранения неисправности в единственной работающей турбине, крупные города Европы начали накрывать социальные бунты. Правительства ЕС называют тысячи людей, вышедших против, по сути, искусственного повышения цен на энергоносители, "правыми экстремистами, которые поддерживают агрессию на Украине". Многие города в Европе просят отменить санкции против России, но США настаивают на усилении ограничительных мер. Накануне цена газа в Европе на открытии торгов подскочила на 30% и превысила 2850 долларов за тысячу кубометров.

Митинги и лозунги

В Магдебурге прошли антиправительственные митинги против повышения цен на энергоносители. Тысячи немцев на центральной площади скандировали: "Северный поток! Северный поток!"

Тысячи немцев вышли на антиправительственный митинг в Магдебурге, скандируя требования отменить антироссийские санкции и прекратить поддержку Украины. Видео © T.me / chp_show

Накануне в Лейпциге местные жители призвали власти снизить цены на газ. Демонстранты потребовали в том числе открыть "Северный поток – 2". За два дня до этого прошла многотысячная демонстрация в Кёльне.

Результат демонстраций

— Эти бунты не приведут к революции здесь и сейчас. Элита, управляемая из Вашингтона, не обеспокоена мнением граждан. Как мы уже могли заметить, эти тысячи людей называют правыми радикалами. Если народы Европы хотят сохраниться как субъект истории, с которым будут считаться, то им необходимо осуществить акт прямой демократии и взять власть в свои руки. Иначе глобальная транснациональная олигархия окончательно превратит их в рабов. Демонстрантам нужно требовать не только новых выборов и смещения проамериканского руководства, но и избрания альтернативных политических сил. Европа уже превращается в полигон для экспериментов США и объект для экономической эксплуатации. Жители ЕС станут рабами, с которыми не будут считаться власти. Страны континента уже находятся на грани своей исторической субъектности. Их превращают в постчеловеческую помойку, — полагает политолог Валерий Коровин.

Перспективы нынешней Европы удручающие, она платит за американскую авантюру на Украине и становится расходным материалом для неоколониальной политики. Никаких позитивных сценариев для Европы не предусмотрено.

Сотни климатических активистов собрались в Кёльне, Германия, 27 августа 2022 года, чтобы выразить протест. Фото © Getty Images / Ying Tang / NurPhoto

— Мы должны понимать, что у европейских правительств есть огромная финансовая подушка. В конечном итоге все эти бунты приведут к тому, что будут выделены дотации на компенсацию малоимущим, энергокомпаниям. Социальное недовольство возрастёт, но не станет решающим фактором. У них есть печатный станок, это тоже вредный процесс, который провоцирует обесценивание денег и подвигает к рецессии. Поскольку деньги будут раздаваться не всем, количество людей, которое будет нуждаться в дотациях, будет расти. Но, чтобы накопилась критическая масса, потребуется три – пять лет, — говорит политолог Марат Баширов.

Эксперт считает, что только спустя несколько лет печатные деньги перестанут работать — не будет физических товаров. Кризис возникает, когда этих товаров нет в наличии, а пока не важно, сколько стоят нефть, газ, электроэнергия, бензин. В мае Еврокомиссия назвала цену отказа от российских энергоресурсов, она составила 221 млрд долларов. Однако осенью лидеры Германии и Британии уже выступили с заявлениями о подготовке социальных пакетов, которыми планируется компенсировать взлёт цен. По итогу суммы увеличатся на несколько порядков.

Энергетический кризис в Германии. Фото © Getty Images / Ying Tang / NurPhoto

— Контраст цен на электроэнергию в Венгрии и Германии будет будоражить воображение европейцев, но к свержению правительств не приведёт, — уверен Баширов. — Наиболее вероятный результат — смена правительств через выборы и возвращение к власти партии Меркель. Но это перспектива нескольких лет.

Бери или плати

Ещё одно неудобство для руководства ФРГ, вызванное его неграмотной политикой, — необходимость рассчитываться по счетам "Газпрома", даже если Берлин не получает газ. Не важно, работают ли газопроводы "Северный поток" один или два, Германия обязана платить за газ, который она не взяла.

Согласно контракту Берлин должен закупать не менее 40 миллиардов кубометров российского газа в год до 2030-го. В случае отказа "Газпром" имеет право получать деньги, не поставляя газ. Именно так происходит сейчас: из-за санкций Германия не получает газ в нужном объёме, но обязана за него платить.

Энергетический кризис в Германии. Фото © Getty Images / Ying Tang / NurPhoto Почему на правительства ЕС не действуют многотысячные митинги? 0 Потому что правительства ЕС — ширма современной демократии Руководство ЕС выбирается за океаном Митинги стали обыденностью Свой вариант в комментарии

Авторы Елена Стафеева