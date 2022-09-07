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7 сентября, 13:38

Фейк про "успехи" ВСУ в Балаклее сочли частью виртуальной войны Киева

Эксперт Коровин уличил Украину в ведении виртуальной войны после фейков про Балаклею

Украине остаётся только трубить о своих фейковых победах в Сети с учётом провального положения дел на передовой. Так директор Центра геополитических экспертиз Валерий Коровин прокомментировал Лайфу вбросы Киева о частичном переходе под контроль ВСУ Балаклеи под Харьковом.

"По сути, войну Украина ведёт в сфере воображения. И чем ярче воображение, чем богаче оно и красочнее, тем "разгромнее" операция Украины и тем дальше бегут "москали". Всё это происходит в воображаемой реальности и в виртуальном пространстве", — пояснил он.

Эксперт назвал фейки и провокационные вбросы последним эффективным оружием, которое Киев может использовать против России. А президента Украины Владимира Зеленского собеседник Лайфа окрестил "комическим Наполеоном".

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Напомним, руководство Харьковской области опровергло слухи о частичной сдаче Балаклеи, которые распространялись накануне в Сети от имени руководителя региона Виталия Ганчева. Там назвали данные сообщения провокацией.

Обложка ©

flickr.com / Ministry of Defense of Ukraine

Кристина Шайдуллина

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