Фейк про "успехи" ВСУ в Балаклее сочли частью виртуальной войны Киева

Украине остаётся только трубить о своих фейковых победах в Сети с учётом провального положения дел на передовой. Так директор Центра геополитических экспертиз Валерий Коровин прокомментировал Лайфу вбросы Киева о частичном переходе под контроль ВСУ Балаклеи под Харьковом.

"По сути, войну Украина ведёт в сфере воображения. И чем ярче воображение, чем богаче оно и красочнее, тем "разгромнее" операция Украины и тем дальше бегут "москали". Всё это происходит в воображаемой реальности и в виртуальном пространстве", — пояснил он.

Эксперт назвал фейки и провокационные вбросы последним эффективным оружием, которое Киев может использовать против России. А президента Украины Владимира Зеленского собеседник Лайфа окрестил "комическим Наполеоном".