Путин обратился к Шольцу из-за фото у турбины для "Северного потока"
Канцлер ФРГ Олаф Шольц (слева). Фото © Twitter / Bundeskanzler
Президент РФ Владимир Путин прокомментировал снимки канцлера ФРГ Олафа Шольца на фоне турбины для "Северного потока", возвращённой из Канады в Германию после ремонта. Глава государства отметил, что фотографироваться с агрегатом можно сколько угодно, но документы России надо предоставить.
"Здесь можно сколько угодно фотографироваться на фоне этой турбины, но документы-то давайте в конце-то концов. Это наше имущество... Ничего не дают, кроме общих разговоров", — сказал российский лидер на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ).
Напомним, что Канада 17 июля отправила на самолёте в Германию отремонтированную турбину Siemens для "Северного потока". Оттуда через Хельсинки оборудование должно было прибыть в Россию 24 июля, однако из-за отсутствия необходимых документов передать его не удалось. А единственная рабочая турбина "Северного потока" была остановлена в ночь на 31 августа для проведения плановых работ.