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7 сентября, 13:28

Путин обратился к Шольцу из-за фото у турбины для "Северного потока"

<p>Канцлер ФРГ Олаф Шольц (слева). Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/Bundeskanzler" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Bundeskanzler</a></p>

Канцлер ФРГ Олаф Шольц (слева). Фото © Twitter / Bundeskanzler

Президент РФ Владимир Путин прокомментировал снимки канцлера ФРГ Олафа Шольца на фоне турбины для "Северного потока", возвращённой из Канады в Германию после ремонта. Глава государства отметил, что фотографироваться с агрегатом можно сколько угодно, но документы России надо предоставить.

"Здесь можно сколько угодно фотографироваться на фоне этой турбины, но документы-то давайте в конце-то концов. Это наше имущество... Ничего не дают, кроме общих разговоров", — сказал российский лидер на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ).

Напомним, что Канада 17 июля отправила на самолёте в Германию отремонтированную турбину Siemens для "Северного потока". Оттуда через Хельсинки оборудование должно было прибыть в Россию 24 июля, однако из-за отсутствия необходимых документов передать его не удалось. А единственная рабочая турбина "Северного потока" была остановлена в ночь на 31 августа для проведения плановых работ.

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Андрей Бражников

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