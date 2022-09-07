Путин обратился к Шольцу из-за фото у турбины для "Северного потока"

Президент РФ Владимир Путин прокомментировал снимки канцлера ФРГ Олафа Шольца на фоне турбины для "Северного потока", возвращённой из Канады в Германию после ремонта. Глава государства отметил, что фотографироваться с агрегатом можно сколько угодно, но документы России надо предоставить.

"Здесь можно сколько угодно фотографироваться на фоне этой турбины, но документы-то давайте в конце-то концов. Это наше имущество... Ничего не дают, кроме общих разговоров", — сказал российский лидер на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ).