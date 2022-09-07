Врезавшегося головой в борт хоккеиста СКА прооперировали
Нападающего петербургского клуба Всероссийской хоккейной лиги (ВХЛ) "СКА-Нева" Кирилла Танкова, получившего тяжёлую травму в дерби Северной столицы против "Динамо", прооперировали. Об этом сообщает пресс-служба команды.
"Кирилл Танков вчера был прооперирован. Операция прошла успешно. О сроках восстановления говорить рано, но мы надеемся на скорейшее возвращение в состав важного для системы СКА хоккеиста", — заявили в "СКА-Неве".
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Танков получил тяжёлую травму в понедельник. Его на большой скорости толкнул головой в борт защитник соперников Артём Мальцев. Форварда унесли с площадки на носилках.
После первичного обследования врачи диагностировали Танкову перелом шейного позвонка. Предполагается, что срок восстановления хоккеиста составит около года.
ХК "СКА-Нева"