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7 сентября, 13:12

Врезавшегося головой в борт хоккеиста СКА прооперировали

Нападающего петербургского клуба Всероссийской хоккейной лиги (ВХЛ) "СКА-Нева" Кирилла Танкова, получившего тяжёлую травму в дерби Северной столицы против "Динамо", прооперировали. Об этом сообщает пресс-служба команды.

"Кирилл Танков вчера был прооперирован. Операция прошла успешно. О сроках восстановления говорить рано, но мы надеемся на скорейшее возвращение в состав важного для системы СКА хоккеиста", — заявили в "СКА-Неве".

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Танков получил тяжёлую травму в понедельник. Его на большой скорости толкнул головой в борт защитник соперников Артём Мальцев. Форварда унесли с площадки на носилках.

После первичного обследования врачи диагностировали Танкову перелом шейного позвонка. Предполагается, что срок восстановления хоккеиста составит около года.

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ХК "СКА-Нева"

Роман Фейгин
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