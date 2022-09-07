В речи Путина на ВЭФ усмотрели яркий реквием по старой парадигме мира

Выступление президента России Владимира Путина на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ) стало драматургически насыщенным и ярким. Такую оценку в беседе с Лайфом озвучила политолог Анна Фёдорова.

Отдельного внимания, по её словам, заслуживает тот факт, что президент прямым текстом осудил державы с колониальным прошлым за то, что они строили своё благосостояние на эксплуатации стран третьего мира, и пытаются делать это даже сегодня. Путин раскрыл свою мысль на примере ситуации с украинским зерном, которое должно было отправиться в Африку, но на деле было доставлено в страны Евросоюза.

"Очень мощное выступление. Хотелось бы отметить заявление про многополярный мир и про то, что сейчас фактически начинается новая эпоха, и что уже нет доверия к старой парадигме, в которой жили и принуждали жить весь остальной мир западные страны", — отмечает собеседница Лайфа.

Фёдорова отметила, что президент сделал достаточное количество оптимистичных, направленных в будущее заявлений, и в первую очередь о том, насколько меняется роль Дальнего Востока.

"В своё время Дальний Восток считался не очень развитым и безнадёжным регионом. Эта старая парадигма ушла в далёкое прошлое. Сейчас Дальний Восток становится центром притяжения для деловых взаимодействий России со странами Азиатско-Тихоокеанского региона, и роль его, как геополитическая, так и экономическая, значительно растёт", — резюмировала она.