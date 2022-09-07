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7 сентября, 13:12

Жители Запорожской и Херсонской областей видят будущее регионов в составе РФ

ИНСОМАР: Большинство жителей Запорожской и Херсонской областей высказались за присоединение к России

Большинство жителей Запорожской и Херсонской областей видят будущее своих регионов в составе России. Об этом свидетельствуют данные исследования Института социального маркетинга (ИНСОМАР). В опросе приняли участие по тысяче человек с каждой территории.

Результаты показали, что жители Запорожья хотят сами решать судьбу регионов и готовы участвовать в референдуме. Так, свой голос планируют отдать 74% опрошенных, 13% голосовать не пойдут. Оставшиеся затруднились или отказались ответить. В Херсонской области принять участие в референдуме о принадлежности региона планирует 61%, в то время как 22% респондентов таких планов не строят. Ещё 17% пока не определились и оставили вопрос без ответа.

Также опрошенные рассказали, каким видят будущее своих регионов. Так, 71% жителей Запорожской области хотят, чтобы их регион вошёл в состав России. При этом всего 6% выступают за то, чтобы область осталась в составе Украины, столько же высказалось за то, чтобы регион стал самостоятельным государством. 17% жителей не смогли ответить на вопрос.

В Херсонской области за вступление в состав России проголосовало 63%. 11% не хотят перемен и требуют, чтобы регион остался украинской территорией, а 7% — за то, чтобы область стала самостоятельным государством. При этом 19% затруднились при ответе.

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Эксперты считают, что цифры могут значительно измениться, когда будет озвучена точная дата проведения референдума. При этом не исключено, что на мнение граждан влияют и власти Украины. Так, жителям освобождённых районов страны известно, что за участие в референдуме об объединении с Россией на украинской территории им может грозить до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Обложка ©

ТАСС / Мальгавко Сергей

Николь Вербер

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