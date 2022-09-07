"Я не пример для подражания": Глава Минздрава Британии оправдалась из-за фото с сигарой и бокалом
Главе Минздрава Британии Коффи пришлось оправдываться из-за фото с сигарой и бокалом
Глава Минздрава Великобритании Терез Коффи. Фото © Twitter / Hector Nunns
Назначенная вице-премьер и по совместительству глава Минздрава Великобритании Терез Коффи призналась, что не претендует "быть примером для подражания". Так она ответила британцам на обвинения в нездоровом образе жизни, выступая в эфире радиостанции LBC.
"Я понимаю, что я не могу быть примером для подражания, но я уверена, что глава службы здравоохранения и другие (работники здравоохранения. — Прим. Лайфа)... будут и дальше оставаться примерами для подражания в этом отношении", — пояснила она.
Поводом для критики Коффи стало появившееся в Сети её фото с сигарой и бокалом спиртного. Жители королевства тут же набросились на чиновницу с критикой привычек, учитывая занимаемый ею руководящий пост в сфере здравоохранения, а также назвали ожирение следствием подобных пристрастий.
Коффи парировала, что именно нездоровый образ жизни стал причиной её обращений к врачам. Поэтому она побывала в шкуре пациента и теперь точно знает, чего не хватает для развития здравоохранения в Британии.
Ранее сообщалось, что новыми главами МИД и МВД Британии стали дети мигрантов. При этом назначенный министр иностранных дел Джеймс Клеверли уже заявил, что Британия "абсолютно твёрдо должна стоять в своей поддержке президента Зеленского и народа Украины".