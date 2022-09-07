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7 сентября, 13:03

"Я не пример для подражания": Глава Минздрава Британии оправдалась из-за фото с сигарой и бокалом

Главе Минздрава Британии Коффи пришлось оправдываться из-за фото с сигарой и бокалом

<p>Глава Минздрава Великобритании Терез Коффи. Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/senornunes/status/1566318913700470784" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Hector Nunns</a></p>

Глава Минздрава Великобритании Терез Коффи. Фото © Twitter / Hector Nunns

Назначенная вице-премьер и по совместительству глава Минздрава Великобритании Терез Коффи призналась, что не претендует "быть примером для подражания". Так она ответила британцам на обвинения в нездоровом образе жизни, выступая в эфире радиостанции LBC.

"Я понимаю, что я не могу быть примером для подражания, но я уверена, что глава службы здравоохранения и другие (работники здравоохранения. — Прим. Лайфа)... будут и дальше оставаться примерами для подражания в этом отношении", — пояснила она.

Поводом для критики Коффи стало появившееся в Сети её фото с сигарой и бокалом спиртного. Жители королевства тут же набросились на чиновницу с критикой привычек, учитывая занимаемый ею руководящий пост в сфере здравоохранения, а также назвали ожирение следствием подобных пристрастий.

Коффи парировала, что именно нездоровый образ жизни стал причиной её обращений к врачам. Поэтому она побывала в шкуре пациента и теперь точно знает, чего не хватает для развития здравоохранения в Британии.

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Татьяна Миссуми

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