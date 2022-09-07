СМИ назвали возможных соперников сборной России по футболу в следующем году
Сборная России по футболу может провести ещё два товарищеских матча в следующем году, сообщает "Спорт-Экспресс".
В качестве возможных соперников команды Валерия Карпина называются сборные Перу и Сенегала. При этом о каких-либо конкретных датах и местах проведения матчей не сообщается.
Ранее Лайф сообщал, что 24 сентября сборная России проведёт товарищеский матч против команды Киргизии, а в ноябре сыграет с Ираном. Обе встречи пройдут на выезде. До конца года сборная России сыграет ещё один матч, однако пока встреча прорабатывается.
Обложка ©
РФС / Михаил Шапаев