СМИ назвали возможных соперников сборной России по футболу в следующем году

Сборная России по футболу может провести ещё два товарищеских матча в следующем году, сообщает "Спорт-Экспресс".

В качестве возможных соперников команды Валерия Карпина называются сборные Перу и Сенегала. При этом о каких-либо конкретных датах и местах проведения матчей не сообщается.