НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
7 сентября, 12:54

В Орске расследуют таинственную смерть 12-летнего подростка посреди гипермаркета

12-летний мальчик умер в одном из гипермаркетов в Оренбургской области

В Орске 12-летний мальчик умер посреди одного из местных гипермаркетов на проспекте Ленина. Об этом сообщает портал "Урал-56" со ссылкой на пресс-службу СУ СК по Оренбургской области.

Забытая в автобусе трёхлетняя девочка умерла от жары

Забытая в автобусе трёхлетняя девочка умерла от жары

Что послужило причиной смерти, неизвестно. По словам очевидцев, подросток в компании друзей шёл по торговому залу. В один момент он начал пошатываться, после чего упал замертво. Специалисты Управления Следственного комитета по области уже назначили экспертизу. Также были изъяты записи с камер видеонаблюдения, установленных в магазине.

Ранее Лайф сообщал, что пять человек погибли в ДТП на Алтае, где минивэн въехал в бензовоз. В результате аварии погибло пять человек, в числе которых — четыре ребёнка.

Обложка ©

Wikipedia

Матвей Шандрыголов
  • Новости
  • Дети
  • Происшествия

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров