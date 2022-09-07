В Орске расследуют таинственную смерть 12-летнего подростка посреди гипермаркета

В Орске 12-летний мальчик умер посреди одного из местных гипермаркетов на проспекте Ленина. Об этом сообщает портал "Урал-56" со ссылкой на пресс-службу СУ СК по Оренбургской области.

Что послужило причиной смерти, неизвестно. По словам очевидцев, подросток в компании друзей шёл по торговому залу. В один момент он начал пошатываться, после чего упал замертво. Специалисты Управления Следственного комитета по области уже назначили экспертизу. Также были изъяты записи с камер видеонаблюдения, установленных в магазине.