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7 сентября, 12:41

Медведев предрёк "термоядерной русофобке" Трасс позорный конец

Зампредседателя Совбеза РФ Медведев: Трасс всё провалит и уйдёт с позором, как и её предшественник

Новый премьер-министр Великобритании Лиз Трасс покинет этот пост с позором, как это ранее сделал и её предшественник Борис Джонсон. Такой прогноз опубликовал в своём телеграмм-канале зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

Политик отозвался о Трасс как о "некомпетентной и посредственной термоядерной русофобке", которая, по его словам, не имеет элементарных представлений о политике, истории и географии, но "желает победить Россию во всём".

"Со всеми рассорится, всё провалит и уйдёт с позором, как и её предшественник — лохматый Бориска", предрёк Медведев.

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Напомним, что накануне Лиз Трасс вступила в должность премьер-министра Британии. Официально это случилось на аудиенции 47-летнего политика у королевы Елизаветы II в замке Балморал. Кроме того, новыми главами МИД и МВД Британии стали дети мигрантов.

Обложка ©

ТАСС / Екатерина Штукина, © Getty Images / Leon Neal

Марина Калегина

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