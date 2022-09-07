Медведев предрёк "термоядерной русофобке" Трасс позорный конец

Новый премьер-министр Великобритании Лиз Трасс покинет этот пост с позором, как это ранее сделал и её предшественник Борис Джонсон. Такой прогноз опубликовал в своём телеграмм-канале зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

Политик отозвался о Трасс как о "некомпетентной и посредственной термоядерной русофобке", которая, по его словам, не имеет элементарных представлений о политике, истории и географии, но "желает победить Россию во всём".