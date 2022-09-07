Столтенберг озвучил безрадостный прогноз для Украины и её союзников

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг признал, что Украину и её западных союзников ожидает "очень трудная зима". Об этом он написал в своей статье для Financial Times.

"Зима приближается, и она будет трудной. Трудной для украинского народа и вооружённых сил... и трудной для тех из нас, кто их поддерживает", — говорится в колонке Столтенберга.

Тем не менее он отметил, что в альянсе не собираются из-за этого отворачиваться от Киева. По словам Столтенберга, пусть НАТО "придётся заплатить за это свою цену", но союзник не изменит курс в отношении Украины.