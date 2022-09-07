Столтенберг озвучил безрадостный прогноз для Украины и её союзников
Генсек НАТО Столтенберг заявил, что Украину и её партнёров ожидает трудная зима
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг признал, что Украину и её западных союзников ожидает "очень трудная зима". Об этом он написал в своей статье для Financial Times.
"Зима приближается, и она будет трудной. Трудной для украинского народа и вооружённых сил... и трудной для тех из нас, кто их поддерживает", — говорится в колонке Столтенберга.
Тем не менее он отметил, что в альянсе не собираются из-за этого отворачиваться от Киева. По словам Столтенберга, пусть НАТО "придётся заплатить за это свою цену", но союзник не изменит курс в отношении Украины.
Ранее стало известно, что НАТО придётся долго восстанавливать арсенал из-за поставок Киеву. Бывший офицер американской разведки Скотт Риттер заявил, что страны альянса существенно ослабили себя, оказывая Украине военную помощь.