НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
7 сентября, 12:32

Столтенберг озвучил безрадостный прогноз для Украины и её союзников

Генсек НАТО Столтенберг заявил, что Украину и её партнёров ожидает трудная зима

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг признал, что Украину и её западных союзников ожидает "очень трудная зима". Об этом он написал в своей статье для Financial Times.

"Зима приближается, и она будет трудной. Трудной для украинского народа и вооружённых сил... и трудной для тех из нас, кто их поддерживает", говорится в колонке Столтенберга.

Тем не менее он отметил, что в альянсе не собираются из-за этого отворачиваться от Киева. По словам Столтенберга, пусть НАТО "придётся заплатить за это свою цену", но союзник не изменит курс в отношении Украины.

Украине предрекли потерю поддержки НАТО в случае утраты выхода к морю

Украине предрекли потерю поддержки НАТО в случае утраты выхода к морю

Ранее стало известно, что НАТО придётся долго восстанавливать арсенал из-за поставок Киеву. Бывший офицер американской разведки Скотт Риттер заявил, что страны альянса существенно ослабили себя, оказывая Украине военную помощь.

Обложка ©

Flickr / Arbeiderpartiet / Bernt Sønvisen

Марина Калегина

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров