ВСУ снова начали массированный обстрел Энергодара, город обесточен

Украинские военные в очередной раз начали массированный обстрел Энергодара, заявил член главного совета Администрации Запорожской области, председатель общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"Украинские боевики начали массированный обстрел Энергодара. В результате обстрела город временно обесточен", — написал Рогов в своём телеграм-канале и добавил, что информация о пострадавших уточняется.