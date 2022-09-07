ВСУ снова начали массированный обстрел Энергодара, город обесточен
Украинские военные в очередной раз начали массированный обстрел Энергодара, заявил член главного совета Администрации Запорожской области, председатель общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.
"Украинские боевики начали массированный обстрел Энергодара. В результате обстрела город временно обесточен", — написал Рогов в своём телеграм-канале и добавил, что информация о пострадавших уточняется.
По его словам, мощность шестого энергоблока Запорожской атомной электростанции снижена до 135–140 МВт.
Ранее сообщалось, что украинские военные открыли огонь по Энергодару в момент нахождения там делегации МАГАТЭ, нанеся три артиллерийских удара. Позже стало известно, что беспилотник ВСУ атаковал паспортный стол в Энергодаре. В результате оказался повреждён кабинет, где принимают присягу при получении российского гражданства.
ТАСС / Сергей Мальгавко