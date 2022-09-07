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Опубликовано 7 сентября 2022, 12:41

ВСУ снова начали массированный обстрел Энергодара, город обесточен

Украинские военные в очередной раз начали массированный обстрел Энергодара, заявил член главного совета Администрации Запорожской области, председатель общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"Украинские боевики начали массированный обстрел Энергодара. В результате обстрела город временно обесточен", — написал Рогов в своём телеграм-канале и добавил, что информация о пострадавших уточняется.

По его словам, мощность шестого энергоблока Запорожской атомной электростанции снижена до 135–140 МВт.

МАГАТЭ опубликовало отчёт по итогам миссии на Запорожскую АЭС
МАГАТЭ опубликовало отчёт по итогам миссии на Запорожскую АЭС

Ранее сообщалось, что украинские военные открыли огонь по Энергодару в момент нахождения там делегации МАГАТЭ, нанеся три артиллерийских удара. Позже стало известно, что беспилотник ВСУ атаковал паспортный стол в Энергодаре. В результате оказался повреждён кабинет, где принимают присягу при получении российского гражданства.

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ТАСС / Сергей Мальгавко

Андрей Бражников
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