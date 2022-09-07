"Роскосмос" объявил новые сроки запуска первой за 50 лет миссии к Луне

Запуск первой за 50 лет российской миссии "Луна-25" после устранения неполадок с прибором измерения скорости и дальности планируется провести летом 2023 года. Об этом рассказали журналистам в пресс-службе "Роскосмоса".

"Успешное выполнение этих мероприятий позволит обеспечить запуск космического аппарата "Луна-Глоб" в пусковое "астрономическое окно" 2023 года (июль – август 2023 года)", — говорится в сообщении.