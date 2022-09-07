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7 сентября, 12:34

"Роскосмос" объявил новые сроки запуска первой за 50 лет миссии к Луне

Запуск первой за 50 лет российской миссии "Луна-25" после устранения неполадок с прибором измерения скорости и дальности планируется провести летом 2023 года. Об этом рассказали журналистам в пресс-службе "Роскосмоса".

"Успешное выполнение этих мероприятий позволит обеспечить запуск космического аппарата "Луна-Глоб" в пусковое "астрономическое окно" 2023 года (июль август 2023 года)", — говорится в сообщении.

В этом году запуск аппарата можно было провести в период "астрономического окна" с мая по сентябрь, но из-за технических трудностей, связанных с прибором производителя, не входящего в состав "Роскосмоса", это невозможно.

С подготовкой запуска "Луны-25" возникла проблема

С подготовкой запуска "Луны-25" возникла проблема

Ранее глава "Роскосмоса" Юрий Борисов подтвердил, что госкорпорации придётся перенести запуск аппарата "Луна-25" на следующий год. У устройства ДИСД-ЛР обнаружена погрешность в показателях: нужно будет либо доработать аппарат, либо изменить схему посадки и алгоритм управления движением.

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VK / "Центр подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина"

Ирина Фальке

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