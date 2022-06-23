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Опубликовано 23 июня 2022, 12:30

В России могут закрыть зоомагазины и птичьи рынки

Госдума может запретить торговлю животными в зоомагазинах и на птичьих рынках

Депутаты Госдумы до конца года могут принять новый закон, согласно которому продажа животных в зоомагазинах и на птичьих рынках будет запрещена. Об этом сообщил глава Комитета ГД по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

"Готовим на осень второе чтение моего законопроекта по запрету торговли животными через зоомагазины и птичьи рынки, это очень серьёзная норма", — сказал Бурматов в ходе пресс-конференции.

По словам депутата, планируется принять законопроект до конца текущего года. Ранее он отмечал, что животные в зоомагазинах и на птичьих рынках содержатся в тяжёлых условиях, в связи с чем необходимо законодательно закрепить требования к местам продажи питомцев.

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В первом чтении законопроект, запрещающий торговлю животными в зоомагазинах и на так называемых птичьих рынках, был одобрен Госдумой ещё в декабре прошлого года. Поправки предлагается внести в закон об ответственном обращении с животными. Законопроект был внесён в ГД в июле 2021 года по инициативе Владимира Бурматова.

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Николь Вербер
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