В России могут закрыть зоомагазины и птичьи рынки
Госдума может запретить торговлю животными в зоомагазинах и на птичьих рынках
Депутаты Госдумы до конца года могут принять новый закон, согласно которому продажа животных в зоомагазинах и на птичьих рынках будет запрещена. Об этом сообщил глава Комитета ГД по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.
"Готовим на осень второе чтение моего законопроекта по запрету торговли животными через зоомагазины и птичьи рынки, это очень серьёзная норма", — сказал Бурматов в ходе пресс-конференции.
По словам депутата, планируется принять законопроект до конца текущего года. Ранее он отмечал, что животные в зоомагазинах и на птичьих рынках содержатся в тяжёлых условиях, в связи с чем необходимо законодательно закрепить требования к местам продажи питомцев.
В первом чтении законопроект, запрещающий торговлю животными в зоомагазинах и на так называемых птичьих рынках, был одобрен Госдумой ещё в декабре прошлого года. Поправки предлагается внести в закон об ответственном обращении с животными. Законопроект был внесён в ГД в июле 2021 года по инициативе Владимира Бурматова.
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