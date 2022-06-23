В России могут закрыть зоомагазины и птичьи рынки

Депутаты Госдумы до конца года могут принять новый закон, согласно которому продажа животных в зоомагазинах и на птичьих рынках будет запрещена. Об этом сообщил глава Комитета ГД по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

"Готовим на осень второе чтение моего законопроекта по запрету торговли животными через зоомагазины и птичьи рынки, это очень серьёзная норма", — сказал Бурматов в ходе пресс-конференции.

По словам депутата, планируется принять законопроект до конца текущего года. Ранее он отмечал, что животные в зоомагазинах и на птичьих рынках содержатся в тяжёлых условиях, в связи с чем необходимо законодательно закрепить требования к местам продажи питомцев.