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Опубликовано 23 июня 2022, 12:23

Вице-премьер Абрамченко назвала временными трудности в сфере упаковки товаров

Импортозамещение в сфере упаковки необходимо, России придётся пережить временный период трудностей в этой отрасли. Об этом в эфире телеканала "Соловьёв Live" заявила вице-премьер РФ Виктория Абрамченко.

"Я считаю, что это тот случай, когда импортозамещаться надо. Не нужно зависеть от импортной упаковки. <…> Да, на это сейчас потребуется какое-то количество времени, и период турбулентности. Как Маргарита [Симоньян] показала президенту сок, для производства которого не хватило краски, придётся сейчас потерпеть и без краски какое-то время пожить, но потом это будет своё", — сказала Абрамченко.

По её словам, у России есть все ресурсы для выпуска собственной качественной упаковки, но на перестройку производства и настройку механизмов потребуется время. Она также призвала не закупать упаковку в Азии, поскольку это будет ошибкой. "Пусть упаковка будет своя. Эксперимент по ней мы запустили", — заключила вице-премьер.

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Ранее Лайф рассказывал, что недокрашенный пакетик сока натолкнул Путина на вопрос, что важнее — суверенитет или упаковка. Упаковку ему показала главный редактор RT Маргарита Симоньян на ПМЭФ-2022.

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T.me / chpulsk

Григорий Воронцов
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