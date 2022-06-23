Вице-премьер Абрамченко назвала временными трудности в сфере упаковки товаров

Импортозамещение в сфере упаковки необходимо, России придётся пережить временный период трудностей в этой отрасли. Об этом в эфире телеканала "Соловьёв Live" заявила вице-премьер РФ Виктория Абрамченко.

"Я считаю, что это тот случай, когда импортозамещаться надо. Не нужно зависеть от импортной упаковки. <…> Да, на это сейчас потребуется какое-то количество времени, и период турбулентности. Как Маргарита [Симоньян] показала президенту сок, для производства которого не хватило краски, придётся сейчас потерпеть и без краски какое-то время пожить, но потом это будет своё", — сказала Абрамченко.

По её словам, у России есть все ресурсы для выпуска собственной качественной упаковки, но на перестройку производства и настройку механизмов потребуется время. Она также призвала не закупать упаковку в Азии, поскольку это будет ошибкой. "Пусть упаковка будет своя. Эксперимент по ней мы запустили", — заключила вице-премьер.