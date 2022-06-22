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Регион
Опубликовано 22 июня 2022, 16:47

Госдума приняла закон о запрете самовыгула домашних животных

Государственная дума приняла закон о расширении полномочий властей регионов страны в области безнадзорных животных. Документом устанавливаются ограничения на самовыгул домашних питомцев и дополнительные требования к их содержанию. Об этом рассказали в пресс-службе законодательного органа.

Проект наделяет возможностями региональные власти в данной области. Так, они могут устанавливать дополнительные требования к содержанию и выгулу питомцев помимо уже предусмотренных законом об ответственном обращении с животными. Кроме того, регионы смогут запрещать выпуск друзей наших меньших в местах, где находятся объекты повышенной опасности, образовательные и медицинские учреждения.

А вопросы предотвращения нападения безнадзорных зверей на граждан будет решать правительство страны: оно должно подготовить соответствующие методические указания.

Владельцев домашних животных из Подмосковья могут обязать регистрировать питомцев
Владельцев домашних животных из Подмосковья могут обязать регистрировать питомцев

Ранее в Госдуме предложили штрафовать россиян за выброшенных на улицу питомцев на сумму до 30 тысяч рублей. Также рассматривается введение денежного наказания за укусы домашних животных.

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Оксана Попова
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