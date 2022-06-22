Госдума приняла закон о запрете самовыгула домашних животных

Государственная дума приняла закон о расширении полномочий властей регионов страны в области безнадзорных животных. Документом устанавливаются ограничения на самовыгул домашних питомцев и дополнительные требования к их содержанию. Об этом рассказали в пресс-службе законодательного органа.

Проект наделяет возможностями региональные власти в данной области. Так, они могут устанавливать дополнительные требования к содержанию и выгулу питомцев помимо уже предусмотренных законом об ответственном обращении с животными. Кроме того, регионы смогут запрещать выпуск друзей наших меньших в местах, где находятся объекты повышенной опасности, образовательные и медицинские учреждения.

А вопросы предотвращения нападения безнадзорных зверей на граждан будет решать правительство страны: оно должно подготовить соответствующие методические указания.