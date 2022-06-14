В Госдуме предложили штрафовать россиян за выброшенных на улицу питомцев

Госдума предложила ввести штрафы до 30 тысяч рублей за выброшенных питомцев. Также рассматривается введение денежного наказания за укусы домашних животных. Об этом во вторник сообщил депутат Владимир Бурматов во время заседания рабочей группы.

"Поправки в КоАП, которые ужесточают ответственность в части владения животными и обращения с ними. Штрафы, устанавливающиеся за избавление от животных, то есть за выброшенных животных <...> будут установлены в размере до 30 тысяч рублей", — сказал парламентарий.

По его словам, штрафы хозяевам за укусы их питомцев могут быть установлены в размере до 200 тысяч рублей — в случае отсутствия состава уголовного преступления. Данные поправки были согласованы с федеральными органами исполнительной власти и готовы к принятию в весеннюю сессию Госдумы, добавил депутат.