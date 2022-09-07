В Кремле назвали ерундой публикацию Financial Times о звонках Кремля уехавшим бизнесменам

Кремль не звонит российским бизнесменам, уехавшим из России после начала специальной военной операции на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя материал газеты Financial Times, в котором говорится, что покинувшие страну предприниматели якобы получают звонки с просьбами вернуться обратно.

"Это ерунда очередная. Многие из-за границы звонят сюда, это так. А впрочем, лучше им самим позвонить и спросить. Кроме тех, кто сознательно порвал с нами полностью", — сказал Песков в беседе с ТАСС.