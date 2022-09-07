Политолог выделила главные тезисы из отчёта МАГАТЭ по итогам визита на ЗАЭС

Отчёт инспекторов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) по итогам визита на Запорожскую АЭС содержит главные выводы о том, что Россия создаёт условия для работы объекта в стандартном режиме, несмотря на непрекращающиеся обстрелы. Об этом заявила Лайфу член экспертного клуба "Дигория", политолог Анастасия Слепова.

"Агентством был опубликован доклад, в котором обозначалось, что объект работает в стандартном режиме. Исходя из этого, можно понять, что мировое сообщество соглашается с тем, что Россией создаются условия для нормального функционирования ЗАЭС и для гражданских объектов, которые станция обеспечивает энергией. Большую озабоченность инспекторов вызвали постоянные обстрелы, которые исходят со стороны Украины. Они могут привести к ЧС, что станет причиной неконтролируемого выброса радиоактивных частиц, облако из которых покроет не только Украину, но и Европу", — объяснила политолог.

При этом в МАГАТЭ упомянули большую роль РФ в организации визита делегации, благодаря чему инспекторы продолжают работу на ЗАЭС. Всё это говорит о правильности принятых мер, в том числе контроль и охрана объекта Россией, что противоречит призывам о демилитаризации территории ЗАЭС.

На Западе этому не рады, поскольку "с нетерпением ждут финальной точки, когда после обстрела ВСУ произойдёт радиоактивный выброс, в котором будет легко обвинить Россию", считает собеседница Лайфа. Также МАГАТЭ не сделало главный вывод, что в обстрелах станции виноваты ВСУ, но это просто не входит в полномочия миссии.

"Главное, что эксперты выявили факты обстрелов и призвали к их прекращению на территории объекта и близким к нему областей. Подтверждение атак со стороны ВСУ станет важнейшим доказательством для России в вопросе признания Украины террористическим государством, которое целенаправленно создаёт условия для катастроф техногенного характера и обстреливает гражданские объекты", — заключила политолог.