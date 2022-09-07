Политолог выделила главные тезисы из отчёта МАГАТЭ по итогам визита на ЗАЭС
Политолог Слепова выделила главные тезисы из отчёта МАГАТЭ по итогам визита на ЗАЭС
Отчёт инспекторов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) по итогам визита на Запорожскую АЭС содержит главные выводы о том, что Россия создаёт условия для работы объекта в стандартном режиме, несмотря на непрекращающиеся обстрелы. Об этом заявила Лайфу член экспертного клуба "Дигория", политолог Анастасия Слепова.
"Агентством был опубликован доклад, в котором обозначалось, что объект работает в стандартном режиме. Исходя из этого, можно понять, что мировое сообщество соглашается с тем, что Россией создаются условия для нормального функционирования ЗАЭС и для гражданских объектов, которые станция обеспечивает энергией. Большую озабоченность инспекторов вызвали постоянные обстрелы, которые исходят со стороны Украины. Они могут привести к ЧС, что станет причиной неконтролируемого выброса радиоактивных частиц, облако из которых покроет не только Украину, но и Европу", — объяснила политолог.
При этом в МАГАТЭ упомянули большую роль РФ в организации визита делегации, благодаря чему инспекторы продолжают работу на ЗАЭС. Всё это говорит о правильности принятых мер, в том числе контроль и охрана объекта Россией, что противоречит призывам о демилитаризации территории ЗАЭС.
На Западе этому не рады, поскольку "с нетерпением ждут финальной точки, когда после обстрела ВСУ произойдёт радиоактивный выброс, в котором будет легко обвинить Россию", считает собеседница Лайфа. Также МАГАТЭ не сделало главный вывод, что в обстрелах станции виноваты ВСУ, но это просто не входит в полномочия миссии.
"Главное, что эксперты выявили факты обстрелов и призвали к их прекращению на территории объекта и близким к нему областей. Подтверждение атак со стороны ВСУ станет важнейшим доказательством для России в вопросе признания Украины террористическим государством, которое целенаправленно создаёт условия для катастроф техногенного характера и обстреливает гражданские объекты", — заключила политолог.
Напомним, 6 сентября МАГАТЭ опубликовало отчёт по итогам миссии на ЗАЭС. В документе говорится о необходимости установить вокруг станции "зону безопасности". Также агентство призывает прекратить обстрелы ЗАЭС и окрестностей из-за угрозы физической целостности объекта, нарушение которой может повлечь риск "ядерного инцидента".