Военкор перечислил причины будущего разгрома ВСУ под Харьковом

Киевский режим "смог сконцентрировать дополнительные силы и средства" на северном участке линии боевого столкновения. Об этом сообщил в своём телеграмм-канале военный корреспондент Евгений Поддубный, комментируя слухи о якобы возобновившемся наступлении ВСУ в Харьковской области.

Он отметил, что последние сутки Telegram будоражат предположения о том, что провальные действия украинской армии на юге — лишь "отвлекающий манёвр", чтобы усилиться в направлении Харькова. По словам Поддубного, здесь всё "не совсем так".

"ВСУ может попробовать поиграть в атакующие боевые действия в районе Балаклеи. Точнее, между Изюмом и Балаклеей. Но для глубокого продвижения у ВСУ не хватит ни сил, ни качества боевого управления этими силами", — отметил он.

Поддубный допустил, что украинские формирования могут достичь какого-то локального успеха, но закрепить этот успех они точно не смогут: не хватает противнику для этого авиации, резервов и качества управления войсками.

"Будем наблюдать, как очередные действия на земле с плачевным финалом режим будет в информационном поле доводить до знаковой "перемоги", — резюмировал военкор.