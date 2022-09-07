Норвежский дипломат, устроившая русофобский скандал в мурманском отеле, уволилась из МИД
Представитель пресс-службы МИД Норвегии Тува Ронес Богснес рассказала журналистам газеты Dagbladet о том, что Элисабет Эллингсен, сотрудница Консульства Норвегии в Мурманске, устроившая скандал в одном из отелей города, больше не занимает свой пост, потому что покинула службу по причине выхода на пенсию. Как утверждают во внешнеполитическом ведомстве страны, она подала соответствующее заявление ещё в апреле и с сентября не числится как сотрудник МИД.
"Этот норвежский дипломат в апреле 2022 года подала заявление об уходе на пенсию с 1 сентября. В этот день она, как и планировалось, пополнила ряды пенсионеров", — заявили в пресс-службе ведомства.
В июле 2022 года появилось видео, на котором была запечатлена сотрудница Консульства Норвегии в Мурманске Элисабет Эллингсен, которая оскорбляла русский народ и требовала предоставить ей ключи от номера. Как выяснилось позже, ей не успели подготовить номер, из-за чего Эллингсен и устроила скандал. После произошедшего ряд политиков и общественных деятелей потребовали выслать её, а официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что "западные ценности впечатляют все сильнее".
Telegram / Mash