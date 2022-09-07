Норвежский дипломат, устроившая русофобский скандал в мурманском отеле, уволилась из МИД

Представитель пресс-службы МИД Норвегии Тува Ронес Богснес рассказала журналистам газеты Dagbladet о том, что Элисабет Эллингсен, сотрудница Консульства Норвегии в Мурманске, устроившая скандал в одном из отелей города, больше не занимает свой пост, потому что покинула службу по причине выхода на пенсию. Как утверждают во внешнеполитическом ведомстве страны, она подала соответствующее заявление ещё в апреле и с сентября не числится как сотрудник МИД.