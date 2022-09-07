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7 сентября, 14:15

Норвежский дипломат, устроившая русофобский скандал в мурманском отеле, уволилась из МИД

Представитель пресс-службы МИД Норвегии Тува Ронес Богснес рассказала журналистам газеты Dagbladet о том, что Элисабет Эллингсен, сотрудница Консульства Норвегии в Мурманске, устроившая скандал в одном из отелей города, больше не занимает свой пост, потому что покинула службу по причине выхода на пенсию. Как утверждают во внешнеполитическом ведомстве страны, она подала соответствующее заявление ещё в апреле и с сентября не числится как сотрудник МИД.

"Этот норвежский дипломат в апреле 2022 года подала заявление об уходе на пенсию с 1 сентября. В этот день она, как и планировалось, пополнила ряды пенсионеров", заявили в пресс-службе ведомства.

В июле 2022 года появилось видео, на котором была запечатлена сотрудница Консульства Норвегии в Мурманске Элисабет Эллингсен, которая оскорбляла русский народ и требовала предоставить ей ключи от номера. Как выяснилось позже, ей не успели подготовить номер, из-за чего Эллингсен и устроила скандал. После произошедшего ряд политиков и общественных деятелей потребовали выслать её, а официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что "западные ценности впечатляют все сильнее".

Норвежскому консулу после русофобской истерики всё же придётся покинуть РФ

Норвежскому консулу после русофобской истерики всё же придётся покинуть РФ

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Telegram / Mash

Матвей Шандрыголов

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