Цена нефти Brent упала ниже $89 за баррель впервые с 3 февраля
Цена фьючерса нефти марки Brent упала ниже 89 долларов за баррель впервые с 3 февраля. Об этом свидетельствуют данные торгов лондонской биржи ICE.
Так, в 16:35 стоимость Brent опустилась до 88,92 доллара за баррель, однако уже к 16:50 замедлила снижение и находилась на уровне 89,1 доллара за баррель. Кроме того, фьючерс марки WTI дешевел на 4,33%, составив 83,12 доллара за баррель.
Ранее Лайф писал, что мировой спрос на нефть достиг своего пика, ему осталось всего несколько десятилетий. Такое предположение сделал руководитель медиацентра Института развития технологий ТЭК (ИРТТЭК) Дмитрий Коптев. Золотой век нефти, по его словам, сменится на газовый.
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