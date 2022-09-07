Цена нефти Brent упала ниже $89 за баррель впервые с 3 февраля

Цена фьючерса нефти марки Brent упала ниже 89 долларов за баррель впервые с 3 февраля. Об этом свидетельствуют данные торгов лондонской биржи ICE.

Так, в 16:35 стоимость Brent опустилась до 88,92 доллара за баррель, однако уже к 16:50 замедлила снижение и находилась на уровне 89,1 доллара за баррель. Кроме того, фьючерс марки WTI дешевел на 4,33%, составив 83,12 доллара за баррель.