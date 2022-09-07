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7 сентября, 14:31

Европейцев призвали не обижаться на шутку Путина о мёрзнущем хвосте

Политолог Мартынов: В шутке Путина о безрадостной участи европейцев зимой нет злорадства

В словах президента России Владимира Путина о мёрзнущем волчьем хвосте Европы не было никакого злорадства. Такое мнение в беседе с Лайфом озвучил директор Международного института новейших государств, политолог Алексей Мартынов.

По словам эксперта, более терпеливого партнёра, чем Россия, напротив, ещё поискать: мы со своей стороны сделали всё, чтобы уберечь европейцев от подобных глупых и самоубийственных действий, но это не оказалось востребовано.

"Это такой стиль Путина. Он любит такие разные поговорочки вставлять и, надо сказать, всегда к месту. "Мёрзни, мёрзни, волчий хвост" — это смешно было в контексте известной русской сказки. Действительно, ведь они сами себя наказывают холодом, падающей экономикой, закрытием собственных предприятий", — рассуждает собеседник Лайфа.

Мартынов недоумевает, как европейские элиты в погоне за русофобскими химерам довели ситуацию до разрушения собственных уже сложившихся механизмов, в том числе в системе энергобезопасности.

"И всё ради того, чтобы "злому Путину не достались наши деньги"? Это же какой-то детский сад. Это даже не политика, это маниакальный психоз, по-другому не назовёшь", развёл руками политолог.

"Мёрзни, волчий хвост": Путин сравнил Европу с персонажем русской сказки

"Мёрзни, волчий хвост": Путин сравнил Европу с персонажем русской сказки

Напомним, что в ходе выступления на ВЭФ Путин также назвал бредом и чушью попытки ограничения цен на российские энергоресурсы. По его словам, Москва всегда основывалась на долгосрочных контрактах, потому что участники рынка "должны быть уверены в стабильности". А вот наши партнёры настаивали на спотовых ценах и навязывали дурацкие решения, подчеркнул президент.

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LIFE / Павел Баранов

Юлия Архипова

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