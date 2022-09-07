ДНР ведёт переговоры о признании независимости с семью странами

Власти ДНР ведут переговоры об официальном признании республики с азиатскими, африканскими и латиноамериканскими странами. Об этом сообщила в среду глава МИД республики Наталья Никонорова в интервью Донецкому агентству новостей.

"Нами ведутся переговоры [по признанию ДНР]. Так, наш посол Ольга Макеева в Москве встречалась с представителями семи стран: это государства Азии, Латинской Америки и Африки", — сказала она.