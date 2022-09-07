ДНР ведёт переговоры о признании независимости с семью странами
ДНР обсуждает признание независимости с семью странами Азии, Африки и Латинской Америки
Власти ДНР ведут переговоры об официальном признании республики с азиатскими, африканскими и латиноамериканскими странами. Об этом сообщила в среду глава МИД республики Наталья Никонорова в интервью Донецкому агентству новостей.
"Нами ведутся переговоры [по признанию ДНР]. Так, наш посол Ольга Макеева в Москве встречалась с представителями семи стран: это государства Азии, Латинской Америки и Африки", — сказала она.
Тем временем власти Украины пригрозили гражданам тюрьмой за участие в референдуме об объединении с Россией. Как сообщили ранее в ДНР, голосование может пройти в середине сентября, а в Запорожской области заявляли о планах провести референдум в первой половине сентября.
ТАСС / Егор Алеев