НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
7 сентября, 14:36

ДНР ведёт переговоры о признании независимости с семью странами

ДНР обсуждает признание независимости с семью странами Азии, Африки и Латинской Америки

Власти ДНР ведут переговоры об официальном признании республики с азиатскими, африканскими и латиноамериканскими странами. Об этом сообщила в среду глава МИД республики Наталья Никонорова в интервью Донецкому агентству новостей.

"Нами ведутся переговоры [по признанию ДНР]. Так, наш посол Ольга Макеева в Москве встречалась с представителями семи стран: это государства Азии, Латинской Америки и Африки", — сказала она.

МИД: Россия не намерена навязывать Ближнему Востоку признание ДНР и ЛНР

МИД: Россия не намерена навязывать Ближнему Востоку признание ДНР и ЛНР

Тем временем власти Украины пригрозили гражданам тюрьмой за участие в референдуме об объединении с Россией. Как сообщили ранее в ДНР, голосование может пройти в середине сентября, а в Запорожской области заявляли о планах провести референдум в первой половине сентября.

Обложка ©

ТАСС / Егор Алеев

Ирина Фальке

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров