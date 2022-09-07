"Зенит" стал вторым по популярности клубом мира в TikTok в августе

Петербургский "Зенит" занял второе место среди всех футбольных клубов мира по популярности в TikTok в августе. В прошлом месяце ролики сине-бело-голубых в социальной сети набрали 151 миллион просмотров.

По этому показателю чемпионы России уступили только "Барселоне", у которой было 175 миллионов просмотров. Третье место в рейтинге занял "Пари Сен-Жермен" (148 млн), четвёртым стал мадридский "Реал" (117 млн), на пятой позиции — "Рома" (115 млн).