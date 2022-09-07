В Польше испугались войны с Россией и решили перевооружить армию

Заместитель министра обороны Польши Марцин Оцепа заявил о риске войны с Россией в течение ближайшего десятилетия, в связи с чем страна намерена увеличить военный потенциал. Об этом сообщает польское издание dziennik.pl.

"Есть серьёзный риск войны с Россией в период от трёх до десяти лет. <...> Мы должны использовать это время для максимального перевооружения польской армии", — сказал он.

Программу вооружения армии, которая будет реализована, политик назвал "самой амбициозной в истории". В её рамках страна закупит танки, самоходные гаубицы, РСЗО и беспилотники. Численность армии тем временем планируют увеличить до 300 тысяч человек. Однако Оцепа отметил, что государственных средств на осуществление всех этих целей хватит вряд ли.