В Польше испугались войны с Россией и решили перевооружить армию
Замминистра обороны Польши Оцепа заявил о риске войны с Россией в ближайшее десятилетие
Заместитель министра обороны Польши Марцин Оцепа заявил о риске войны с Россией в течение ближайшего десятилетия, в связи с чем страна намерена увеличить военный потенциал. Об этом сообщает польское издание dziennik.pl.
"Есть серьёзный риск войны с Россией в период от трёх до десяти лет. <...> Мы должны использовать это время для максимального перевооружения польской армии", — сказал он.
Программу вооружения армии, которая будет реализована, политик назвал "самой амбициозной в истории". В её рамках страна закупит танки, самоходные гаубицы, РСЗО и беспилотники. Численность армии тем временем планируют увеличить до 300 тысяч человек. Однако Оцепа отметил, что государственных средств на осуществление всех этих целей хватит вряд ли.
Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что намерен сделать армию своей страны первой в Европе по оснащённости. По его словам, программа вооружения составлена до 2024 года.
ТАСС / EPA / Marcin Bielecki