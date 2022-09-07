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7 сентября, 15:00

В Польше испугались войны с Россией и решили перевооружить армию

Замминистра обороны Польши Оцепа заявил о риске войны с Россией в ближайшее десятилетие

Заместитель министра обороны Польши Марцин Оцепа заявил о риске войны с Россией в течение ближайшего десятилетия, в связи с чем страна намерена увеличить военный потенциал. Об этом сообщает польское издание dziennik.pl.

"Есть серьёзный риск войны с Россией в период от трёх до десяти лет. <...> Мы должны использовать это время для максимального перевооружения польской армии", сказал он.

Программу вооружения армии, которая будет реализована, политик назвал "самой амбициозной в истории". В её рамках страна закупит танки, самоходные гаубицы, РСЗО и беспилотники. Численность армии тем временем планируют увеличить до 300 тысяч человек. Однако Оцепа отметил, что государственных средств на осуществление всех этих целей хватит вряд ли.

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Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что намерен сделать армию своей страны первой в Европе по оснащённости. По его словам, программа вооружения составлена до 2024 года.

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ТАСС / EPA / Marcin Bielecki

Максим Плетнёв

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