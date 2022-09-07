Памфилова предупредила о жёсткой реакции на вбросы в единый день голосования

Любые попытки распространения недостоверной информации в единый день голосования будут получать "жёсткую реакцию", сказала глава ЦИК РФ Элла Памфилова на заседании комиссии 7 сентября.

Стоит помнить о "работе антироссийского западного альянса по дискредитации выборов в РФ", однако угрозы с его стороны не повлияют на устойчивость системы, подчеркнула Памфилова. По её словам, с июня 2022 года было пресечено 28 тысяч хакерских атак на интернет-ресурсы ЦИК.

"Для нейтрализации попыток (вбросов фейков) действовать будем жёстко. Собственные промахи и ошибки неизбежны, мы не собираемся сваливать их ни на внешних, ни на внутренних противников, за них мы будем отвечать сами", — приводит её слова пресс-служба Независимого общественного мониторинга.