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7 сентября, 15:04

Памфилова предупредила о жёсткой реакции на вбросы в единый день голосования

Любые попытки распространения недостоверной информации в единый день голосования будут получать "жёсткую реакцию", сказала глава ЦИК РФ Элла Памфилова на заседании комиссии 7 сентября.

Стоит помнить о "работе антироссийского западного альянса по дискредитации выборов в РФ", однако угрозы с его стороны не повлияют на устойчивость системы, подчеркнула Памфилова. По её словам, с июня 2022 года было пресечено 28 тысяч хакерских атак на интернет-ресурсы ЦИК.

"Для нейтрализации попыток (вбросов фейков) действовать будем жёстко. Собственные промахи и ошибки неизбежны, мы не собираемся сваливать их ни на внешних, ни на внутренних противников, за них мы будем отвечать сами", — приводит её слова пресс-служба Независимого общественного мониторинга.

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Ранее в ЦИК назвали количество избирателей, проголосовавших досрочно в период с 21 августа по 6 сентября в 23 субъектах Российской Федерации.

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Telegram / ЦИК России

Ирина Фальке

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