112 тысяч заявлений подано через "Госуслуги" для участие в ДЭГ
На участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) было подано 112 тысяч заявлений через портал "Госуслуги". Об этом сообщается в телеграм-канале Минцифры России.
При этом через сервис "Мобильный избиратель" на "Госуслугах" удобный участок для голосования выбрали 110 тысяч граждан. К единому дню голосования на портале работает сразу несколько заявительных сервисов, напомнили в ведомстве.
В этом году ДЭГ будет применяться в Калининградской, Калужской, Курской, Новгородской, Псковской, Томской и Ярославской областях. Также дистанционно проголосовать смогут граждане и на муниципальных выборах в Москве.
Напомним, 8 августа в России завершилась регистрация кандидатов на выборы высших должностных лиц 14 регионов. За высокие посты в единый день голосования поборются кандидаты от 11 политических партий, а также два самовыдвиженца. Единый день голосования пройдёт уже в это воскресенье, 11 сентября.
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