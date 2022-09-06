112 тысяч заявлений подано через "Госуслуги" для участие в ДЭГ

На участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) было подано 112 тысяч заявлений через портал "Госуслуги". Об этом сообщается в телеграм-канале Минцифры России.

При этом через сервис "Мобильный избиратель" на "Госуслугах" удобный участок для голосования выбрали 110 тысяч граждан. К единому дню голосования на портале работает сразу несколько заявительных сервисов, напомнили в ведомстве.

В этом году ДЭГ будет применяться в Калининградской, Калужской, Курской, Новгородской, Псковской, Томской и Ярославской областях. Также дистанционно проголосовать смогут граждане и на муниципальных выборах в Москве.