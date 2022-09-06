"Кража, а не подарок судьбы": Россиянам рассказали, чем опасны найденные деньги, кошельки или банковские карты

История, случившаяся ранее с жительницей Тулы, которая потратила 650 рублей с найденной карты, а теперь ей за это грозит реальный срок или штраф, показывает, что закон суров, но справедлив. Не стоит присваивать чужие средства, лучше сразу сдать их в полицию. Об этом Тульской службе новостей рассказал юрист Сергей Сорокин.

"Казалось бы, 650 рублей — совсем небольшая сумма, но, как говорится: "Закон суров, но он закон". Даже эти небольшие деньги — это чья-то собственность. Соответственно, незаконное владение и распоряжение чужой собственностью квалифицируется по соответствующей статье Уголовного кодекса России <...> Пример этой женщины — хороший урок для всех, как недооценивает серьёзности ситуации, которая может круто изменить жизнь в худшую сторону", — сказал он.

При этом Сорокин отметил, что уголовная ответственность распространяется и на другие находки. Так, кражей считаются присвоение денег из найденного на улице кошелька, присвоение случайно выданных банкоматом денег или средств, оставленных предыдущим клиентом банкомата. Юрист рекомендует никогда не трогать бесхозные вещи.

"Максимум, что можно сделать — сообщить полиции о находке по телефону или встретившемуся сотруднику. А если обстоятельства вынуждают вас взять чужую вещь, например, банкомат выдал чужие деньги, то с этими деньгами надо идти в ближайшее отделение банка и попросить должностное лицо принять их под опись", — объяснил эксперт.

Сорокин добавил, что, если вы являетесь водителем такси, и у вас в машине забыли кошелёк или карту, самым надёжным способом минимизировать приключения станет отвезти находку в ближайшее отделение полиции и оформить её сдачу.